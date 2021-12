Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: la FDA approuve le comprimé anti-Covid information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé hier soir que la FDA américaine avait autorisé l'utilisation en urgence de son comprimé oral contre la Covid-19, baptisé Paxlovid.



Le laboratoire américain souligne que l'autorité sanitaire a basé sa décision sur des résultats préliminaires ayant montré que le médicament permettait de réduire le risque d'hospitalisation ou de décès entre 88% et 89% par rapport au placebo lorsqu'il était administré dans les trois à cinq jours suivant l'apparition des premiers symptômes.



Le traitement a été développé à partir de nirmatrelvir, un inhibiteur de protéase maison conçu en interne avec l'objectif de bloquer un enzyme dont le coronavirus a besoin pour se répliquer.



Pfizer précise qu'il prévoit de déposer un dossier en vue d'obtenir une autorisation définitive du médicament dans le courant de l'année 2022.





