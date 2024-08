Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: la FDA approuve la mise à jour du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 12:01









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé que la FDA a approuvé l'utilisation de leur vaccin COVID-19 adapté à la souche Omicron KP.2 pour les personnes âgées de 12 ans et plus, avec une autorisation d'utilisation d'urgence pour les enfants de 6 mois à 11 ans.



Ce vaccin, destiné à la saison 2024-2025, sera disponible en dose unique pour la plupart des personnes de 5 ans et plus.



L'approbation est basée sur des preuves cliniques montrant une réponse améliorée contre les variants Omicron.



Le vaccin sera bientôt disponible dans les pharmacies et cliniques aux États-Unis.





