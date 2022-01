Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: la FDA approuve Cibinqo dans l'eczéma information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 15:46









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé vendredi soir que la Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé Cibinqo, un inhibiteur de la janus kinase (JAK), dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère.



Le groupe biopharmaceutique précise que le feu vert de l'autorité sanitaire américaine concerne l'utilisation de ce comprimé oral chez les patients souffrant des formes réfractaires de la maladie, chez lesquels les thérapies existantes ne fonctionnent pas.



A la suite de cette autorisation, Cibinqo devrait être commercialisé sur le marché américain dans les toutes prochaines semaines.





Valeurs associées PFIZER NYSE -1.04%