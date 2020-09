Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : la FDA accorde un examen prioritaire pour XALKORI Cercle Finance • 24/09/2020 à 12:47









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé l'examen prioritaire de la demande de nouveau médicament supplémentaire de la société (sNDA) pour XALKORI (crizotinib). Il s'agit d'un traitement des patients pédiatriques atteints d'un lymphome anaplasique à grandes cellules systémique récidivant ou réfractaire (ALCL) qui est positif pour une lymphome kinase anaplasique (ALK). ' Malgré des taux de survie élevés pour les enfants atteints de lymphome anaplasique à grandes cellules ALK-positif, beaucoup rechuteront, ce qui nécessitera de nouvelles approches de traitement ', a déclaré Chris Boshoff, MD, Ph.D., directeur du développement, oncologie, Pfizer Global Product Development. ' La demande déposée par la FDA aujourd'hui illustre l'engagement de Pfizer à élargir l'utilisation des thérapies basées sur les biomarqueurs dans des domaines ayant des besoins importants, tels que les cancers pédiatriques rares '.

Valeurs associées PFIZER NYSE -0.69%