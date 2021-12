Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pfizer: la Commission européenne approuve le Cibinqo information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 16:44

(CercleFinance.com) - La Commission européenne approuve le Cibinqo (abrocitinib) de Pfizer pour le traitement des adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère.



La Commission européenne a approuvé les doses de 100 mg et 200 mg de Cibinqo (abrocitinib), par voie orale, une fois par jour, pour le traitement de la dermatite atopique (MA) modérée à sévère chez les adultes candidats à un traitement systémique.



De plus, une dose de 50 mg a été approuvée pour traiter la MA modérée à sévère spécifiquement chez les patients atteints d'insuffisance rénale modérée et sévère.



' L'approbation de Cibinqo était basée sur les résultats de cinq études cliniques portant sur plus de 2 800 patients, dont quatre études de phase 3 et une étude d'extension ouverte à long terme en cours. Cibinqo a démontré des améliorations significatives dans les mesures de soulagement des symptômes et de contrôle de la maladie par rapport au placebo ' indique le groupe.