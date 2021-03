Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer :la Commission est parvenue à un accord pour le vaccin Cercle Finance • 16/03/2021 à 17:04









(CercleFinance.com) - La Commission européenne et BioNTech-Pfizer sont parvenus à un accord sur la livraison accélérée de 10 millions de doses du vaccin pour le deuxième trimestre. Ces doses seraient prélevées sur l'option de 100 millions de doses du deuxième contrat BioNTech-Pfizer, prévu pour les troisième et quatrième trimestres 2021. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : ' Ces 10 millions de doses anticipées porteront le nombre total de doses fournies par BioNTech-Pfizer au cours du deuxième trimestre à plus de 200 millions. Cela donnera une marge de manoeuvre aux États membres et permettra éventuellement de combler les insuffisances dans les livraisons. '

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.95%