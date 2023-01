Pfizer : la Chine refuse de rembourser le traitement anti Covid Paxlovid en raison de son coût

(AOF) - L'Administration nationale chinoise chargée de la sécurité sanitaire a déclaré dimanche que le médicament oral Paxlovid de Pfizer, utilisé pour traiter le Covid-19, ne pouvait pas être inclus dans le "registre des médicaments de l'assurance médicale de base", car le devis de la société était trop élevé. La Chine a approuvé le Paxlovid en février 2022, mais le médicament n'a pas été largement disponible, notamment en raison de son coût élevé - environ 2 300 yuans (316 euros) par boîte.

Selon le "China Morning Post", le Paxlovid sera toujours couvert par l'assurance maladie publique jusqu'au 31 mars 2023.

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.