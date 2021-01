PFIZER : l'Union européenne double ses commandes

(AOF) - Confrontée à l'étonnement sur la lenteur de la campagne de vaccination en Europe, la Commission européenne a doublé ses commandes de vaccins auprès de Pfizer et BioNTech. Bruxelles a demandé livraison de 300 millions de doses supplémentaires portant à 600 millions ses commandes au groupe pharmaceutique américain et son partenaire allemand. Par ailleurs, selon Pfizer, le vaccin serait efficace contre la mutation du coronavirus découverte au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.