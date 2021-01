Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : L'UE prévoit d'augmenter les commandes de vaccins Cercle Finance • 08/01/2021 à 12:25









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a proposé aux États membres de l'UE d'acheter 200 millions de doses supplémentaires du vaccin Covid-19 fabriqué par Pfizer et BioNTech, avec une option pour acquérir 100 millions de doses supplémentaires. Elle a déclaré que l'accord permettrait à l'UE d'obtenir jusqu'à 600 millions de doses de ce vaccin, qui est déjà utilisé sur le continent. Les doses supplémentaires seront livrées à partir du deuxième trimestre 2021, a déclaré la Commission. Au total, l'Union européenne a déclaré avoir obtenu jusqu'à présent jusqu'à 2,3 milliards de doses de vaccin. Outre le vaccin BioNTech-Pfizer, un deuxième vaccin, produit par Moderna, a été approuvé cette semaine, et d'autres vaccins devraient l'être prochainement. Ce nombre de vaccins permettrait à l'UE non seulement de couvrir les besoins de toute sa population, mais aussi de fournir des vaccins aux pays voisins, a déclaré la Commission.

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.52%