Pfizer : l'UE commande des doses supplémentaires de vaccin

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé mercredi être parvenue à un accord avec Pfizer et BioNTech en vue de la livraison de quatre millions de doses supplémentaires de vaccins contre la Covid-19 avant la fin du mois de mars. Bruxelles explique que ces doses additionnelles vont permettre aux Etats membres de lutter contre les foyers actuels et de faciliter la libre circulation transfrontière au cours des deux prochaines semaines. Malgré la baisse du nombre de décès dans l'Union - qu'elle attribue au début des campagnes de vaccination - la Commission se dit 'préoccupée' par l'émergence de nouveaux variants, jugés plus contagieux. Bruxelles évoque en particulier la situation difficile de régions telles que le Tyrol en Autriche, Nice et la Moselle en France, Bolzano en Italie et certaines régions de Bavière et de Saxe en Allemagne.

