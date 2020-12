Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : l'UE commande 100M de doses du vaccin en plus Cercle Finance • 30/12/2020 à 11:11









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent la fourniture de 100 millions de doses supplémentaires de Comirnaty - le vaccin contre la Covid-19 - aux 27 États membres de l'Union européenne (UE) en 2021. La Commission européenne a en effet exercé son option d'achat de 100 millions de doses supplémentaires, dans le cadre de son accord d'achat anticipé signé le 11 novembre 2020. Avec ce nouvel accord, le nombre total de doses à livrer à l'UE atteint désormais les 300 millions. 'En partenariat avec la Commission européenne, les États membres et les prestataires de soins de santé, nous serons en mesure d'atteindre un total de 150 millions d'Européens à travers le continent', a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.64%