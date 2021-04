Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : l'UE commande 100M de doses du vaccin Covid en plus Cercle Finance • 19/04/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui la fourniture de 100 millions de doses supplémentaires de Comirnaty, le vaccin Covid-19 des deux sociétés, aux 27 États membres de l'Union européenne (UE) en 2021. La Commission européenne (CE) a en effet décidé d'exercer son option d'achat de 100 millions de doses supplémentaires, dans le cadre de l'accord qui avait été signé en février. Cette décision porte le nombre total de doses à livrer à l'Union européenne à 600 millions. 'À ce jour, nous avons respecté tous nos engagements d'approvisionnement envers la CE et nous prévoyons de livrer 250 millions de doses à l'Union européenne au deuxième trimestre, soit une multiplication par quatre par rapport à la quantité convenue au premier trimestre', a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer. Le vaccin sera produit dans les sites de fabrication de BioNTech et Pfizer en Europe, précise Pfizer.

Valeurs associées PFIZER NYSE +2.46%