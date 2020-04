Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : l'UE autorise la fusion de Mylan et Upjohn Cercle Finance • 23/04/2020 à 16:09









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé le projet de fusion entre la société pharmaceutique mondiale Mylan et Upjohn, une division commerciale de Pfizer, qui exploite les médicaments de marque déposée et génériques de Pfizer. L'enquête de la Commission s'est concentrée sur le marché des médicaments génériques, qui sont vendus aux pharmacies et aux hôpitaux. Elle a révélé qu'aucun problème de concurrence ne se posait pour la majorité des produits fournis par Mylan et Upjohn. Toutefois, dans certains pays et pour certaines molécules, la Commission a estimé que l'opération poserait des problèmes de concurrence en raison de la position forte des deux sociétés et du nombre limité de concurrents importants sur le marché. Pour répondre à ces préoccupations, Mylan et Upjohn ont proposé de céder à un ou plusieurs acheteurs les activités de Mylan sur les marchés concernés. La Commission a donc conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problème de concurrence dans l'EEA.

