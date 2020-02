Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : l'UE approuve un traitement cardiaque Cercle Finance • 18/02/2020 à 17:09









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce ce mardi que la Commission européenne a approuvé le Vyndaqel, une pilule orale à prise unique quotidienne, pour le traitement de la cardiomyopathie amyloïde transthyrétine, une maladie cardiaque rare. Le fabricant américain de médicaments a ainsi indiqué que Vyndaqel était devenu le premier et le seul traitement approuvé dans l'Union européenne pour cette maladie. Avant cette approbation, les options de traitement pour les patients atteints d'ATTR-CM étaient limitées à la gestion des symptômes et, dans de rares cas, aux transplantations cardiaques. L'ATTR-CM se caractérise par l'accumulation de dépôts anormaux de protéines appelées amyloïdes dans le coeur. Une fois diagnostiquée, l'espérance de vie médiane des patients est d'environ deux à 3,5 ans, a déclaré Pfizer.

Valeurs associées PFIZER NYSE -0.48%