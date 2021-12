Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: l'UE achète 200M de doses de vaccins Covid en plus information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 17:07









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui que la Commission européenne et les États membres avaient activité une première option d'achat de plus de 200 millions de doses supplémentaires du Comirnaty, le vaccin Covid de Pfizer/BioNTech, avec une livraison prévue à compter du 2e trimestre 2022.



Cette commande concernerait également des vaccins adaptés au variant Omicron, si ces vaccins spécifiques devenaient disponibles.



Ces 200 millions de doses viennent s'ajouter aux 450 millions de doses dont la livraison est déjà programmée pour 2022 dans le cadre du précédent contrat.



Pour rappel, Pfizer et BioNTech ont convenu en mai 2021 de fournir 900 millions de doses à la Commission européenne en 2022 et 2023, avec la possibilité de demander jusqu'à 900 millions de doses supplémentaires.





