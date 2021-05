Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : l'EMA recommande un stockage facilité du vaccin Cercle Finance • 17/05/2021 à 17:05









(CercleFinance.com) - Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) a recommandé une modification des conditions de stockage du Comirnaty, le vaccin développé par BioNTech et Pfizer contre la Covid-19, qui permettra de faciliter la manipulation du sérum dans les centres de vaccination de l'Union européenne (UE). Il est désormais proposé de pouvoir conserver jusqu'à 31 jours les flacons décongelés non-ouverts entre 2 et 8°C -c'est à dire dans un réfrigérateur normal après la sortie de la congélation - au lieu des cinq jours au préalable. Les changements décrits seront inclus dans les informations accessibles au public sur Comirnaty et seront mis en oeuvre par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans l'étiquetage du produit mis à jour.

