Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : l'EMA identifie un effet indésirable rare du vaccin Cercle Finance • 07/05/2021 à 15:07









(CercleFinance.com) - Le comité de sécurité et de pharmacovigilance (PRAC) de l'Agence européenne du médicament (EMA) s'est penché sur les rares cas de gonflement du visage intervenus après une vaccination au Comirnaty, le vaccin développé par Pfizer-BioNTech contre la Covid. Après l'étude de toutes les preuves disponibles, le PRAC a estimé qu'il existait 'une probabilité raisonnable' de lien de causalité entre le vaccin et les cas signalés de gonflement du visage chez les personnes ayant des antécédents d'injections de produits de comblement cutané (substances semblables à un gel injectées sous la peau). Par conséquent, le PRAC recommande dans ses conclusions d'inclure ce symptôme comme un effet indésirable du vaccin. 'Le rapport bénéfice / risque du vaccin reste inchangé', précise bien l'EMA. Les experts du PRAC se sont réunis du 3 au 6 mai afin de passer en revue les incidents relatifs aux vaccinations avec les différents sérums mis au point par les laboratoires.

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.92%