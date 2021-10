Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : l'EMA évalue la vaccination Covid dès l'âge de 5 ans information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé hier débuter l'évaluation de la demande d'extension de l'utilisation du Comirnaty, le vaccin Covid de Pfizer/BioNTech, aux enfants de 5 à 11 ans. Le Comirnaty est actuellement utilisé chez les personnes âgées de 12 ans et plus. Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA examinera les données sur le vaccin, notamment une étude clinique en cours impliquant des enfants âgés de 5 à 11 ans, afin de décider s'il convient de recommander une extension de son utilisation. L'avis du CHMP sera ensuite transmis à la Commission européenne, qui rendra une décision finale. L'EMA communiquera sur le résultat de son évaluation dans quelques mois, à moins que des informations supplémentaires ne soient nécessaires.

