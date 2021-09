Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : l'EMA étudie l'intérêt d'une dose de rappel Covid information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 17:33









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé aujourd'hui avoir commencé à évaluer la demande d'utilisation d'une dose de rappel de Comirnaty, le vaccin Covid de Pfizer-BioNTech, 6 mois après la deuxième dose, chez les personnes âgées de 16 ans et plus. Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA va procéder à une évaluation accélérée des données soumises, y compris les résultats d'un essai clinique en cours. Le CHMP recommandera si les mises à jour des informations sur le produit sont appropriées. Le résultat de cette évaluation est attendu dans les prochaines semaines, à moins que des informations supplémentaires ne soient nécessaires, et sera communiqué par l'EMA.

