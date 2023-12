Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: l'acquisition de Seagen est maintenant finalisée information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 14:13









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé jeudi avoir achevé le rachat de son compatriote Seagen, une opération d'environ 43 milliards de dollars qui doit lui permettre de renforcer sa position dans le traitement du cancer.



Dans un communiqué, le laboratoire indique que l'objectif de l'acquisition est d'aboutir à des percées thérapeutiques permettant d'améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'un cancer, sachant qu'un américain sur trois développera un jour une forme de la maladie.



Seagen a développé une technologie de conjugués anticorps-médicaments (ADC) qui tue de manière ciblée les cellules cancéreuses, avec une toxicité limitée sur les cellules saines.



Avec ce rachat, Pfizer va se trouver à la tête d'un portefeuille de plus de 25 médicaments oncologiques dans une quarantaine d'indications, dont neuf 'blockbusters' (chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars) ou 'blockbusters' potentiels.



Afin d'apaiser les inquiétudes de la Federal Trade Commission (FTC) américaine, Pfizer a toutefois dû renoncer à ses droits sur Bavencio, un anticancéreux développé avec l'allemand Merck, dont il a cédé les droits à l'Association américaine de recherche sur le cancer (AACR).





