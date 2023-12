Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: l'acquisition de Seagen en passe d'être bouclée information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 14:14









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mardi avoir reçu toutes les autorisations réglementaires en vue de finaliser l'acquisition de Seagen, qu'il prévoit de boucler dès jeudi.



En vue de faciliter l'intégration de Seagen, le géant pharmaceutique américain annonce avoir décidé de créer une division entièrement dédiée à l'oncologie, devant combiner des actifs des deux groupes dans la R&D et les capacités commerciales.



C'est le Dr. Chris Boshoff qui en prendra la direction en sa qualité de directeur de l'oncologie, toujours sous la responsabilité du Dr. Albert Bourla, le PDG de Pfizer.



Cette réorganisation va en revanche entraîner le départ d'Angela Hwang, la directrice commerciale et présidente mondiale des activités biopharmaceutiques, après 27 ans de carrière passés au sein de l'entreprise.



Le activités commerciales des métiers non-oncologiques seront partagés d'un côté entre un pôle américain, dirigé par Aamir Malik, et de l'autre une branche internationale conduite par Alexandre de Germay, qui va faire son retour chez Pfizer après avoir rejoint Sanofi et avoir été pendant deux ans le patron des laboratoires Majorelle.



Pfizer avait annoncé son intention de faire l'acquisition de Seagen en début d'année sur la base d'une valeur d'entreprise totale de 43 milliards de dollars.





