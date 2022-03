Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: l'acquisition d'Arena est bouclée information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 16:55









(CercleFinance.com) - Pfizer a déclaré vendredi avoir finalisé l'acquisition d'Arena Pharmaceuticals, une société de biotechnologie au stade clinique dont il avait initialement annoncé le rachat en décembre dernier.



Le portefeuille d'Arena comprend divers candidats thérapeutiques au stade du développement en gastroentérologie, dermatologie et cardiologie.



Des résultats de phase 3 sur l'etrasimod, son principal médicament-candidat, sont attendus dans le traitement de la rectocolite hémorragique d'ici à la fin du mois.



L'acquisition a été bouclée pour une valeur totale de 6,7 milliards de dollars.





