Pfizer: huit blockbusters oncologiques prévus d'ici 2030

(CercleFinance.com) - Pfizer a estimé jeudi qu'il disposait d'un 'robuste' portefeuille de médicaments dans l'oncologie depuis la finalisation de l'acquisition de Seagen, fin 2023.



A l'occasion d'une journée consacrée à l'innovation tenue hier à New York, le groupe biopharmaceutique américain a expliqué qu'il avait l'intention de focaliser ses travaux de recherche et développement (R&D) sur trois classes d'anticancéreux.



Il s'agit, selon le laboratoire, des petites molécules, des conjugués anticorps-médicaments et des anticorps bispécifiques.



En termes de pathologies, Pfizer explique vouloir se concentrer sur le cancer du sein, les cancers de la prostate et de la vessie, mais aussi sur certains myélomes et lymphomes tels que la maladie de Hodgkin, ainsi que sur les cancers du poumon et de la tête et du cou.



Avec ce 'pipeline', le groupe pense être en mesure de disposer d'ici à 2030 d'au moins huit 'blockbusters' potentiels, c'est-à-dire des médicaments représentant un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars.



Dans cette optique, le premier semestre de l'année 2025 s'annonce d'ores et déjà décisif, précise l'entreprise, avec la publication attendue des résultats de sept études cliniques de phase 3.



Suite à ces annonces, le titre Pfizer progressait d'environ 1% vendredi à la Bourse de New York.





