Pfizer: hausse de 74% du bénéfice net au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Pfizer publie un bénéfice net ajusté en augmentation de 74% à 9,34 milliards de dollars au titre du premier trimestre 2022, soit 1,62 dollar par action, pour des revenus en croissance de 77% à près de 25,7 milliards de dollars (+82% en termes opérationnels).



Cette forte croissance reflète toujours le dynamisme de la division vaccins, dont les revenus ont triplé pour atteindre plus de 14,9 milliards, toujours portés par la demande pour le Comirnaty développé avec BioNTech contre la Covid-19.



Pour l'ensemble de l'exercice, le géant de la santé ajuste -pour des raisons purement comptables- sa fourchette-cible de BPA ajusté à entre 6,25 et 6,45 dollars et confirme tabler sur des revenus entre 98 et 102 milliards de dollars.





