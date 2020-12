Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : hausse de 3% du dividende trimestriel Cercle Finance • 11/12/2020 à 13:15









(CercleFinance.com) - Pfizer fait part d'une augmentation de 3% de son dividende trimestriel, pour le porter à 39 cents par action, dividende qui sera mis en paiement le 5 mars au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 29 janvier prochain. Le laboratoire pharmaceutique précise toutefois que ce dividende sera réduit au deuxième trimestre, lorsque Viatris -groupe issu de la fusion de sa filiale Upjohn avec Mylan finalisée le 16 novembre-, doit commencer lui aussi à verser un dividende trimestriel.

Valeurs associées PFIZER NYSE -1.98%