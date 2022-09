Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pfizer: fournira près de 6 millions de traitements PAXLOVID information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 15:33

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui un accord pour fournir jusqu'à six millions de traitements de son traitement oral COVID-19, PAXLOVID au Fonds mondial.



Les traitements pourront être achetés par 132 pays à revenu faible et intermédiaire éligibles au Fonds mondial dans toutes les régions du monde à partir de 2022, sous réserve de l'approbation ou de l'autorisation réglementaire locale.



Grâce au cadre et au mécanisme du Fonds mondial, tous les pays à revenu faible et moyen inférieur paieront un prix à but non lucratif tandis que les pays à revenu moyen supérieur paieront le prix défini dans l'approche de Pfizer en matière de prix différenciés.



'Cet accord avec le Fonds mondial est une étape essentielle qui favorisera l'accès équitable des patients à haut risque dans les pays à revenu faible ou intermédiaire', a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.