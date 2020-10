Pfizer : fourchettes cibles resserrées pour 2020

(CercleFinance.com) - Pfizer resserre ses fourchettes cibles pour 2020, visant désormais un BPA ajusté entre 2,88 et 2,93 dollars, et non plus entre 2,85 et 2,95 dollars, et un chiffre d'affaires entre 48,8 et 49,5 milliards de dollars, et non plus entre 48,6 et 50,6 milliards.

Sur le troisième trimestre 2020, le géant de la santé a vu son bénéfice net ajusté se tasser de 3% à 4,07 milliards de dollars, soit 72 cents par action, un BPA globalement conforme aux attentes, pour des revenus en repli de 4% à un peu plus de 12,1 milliards de dollars.

En termes opérationnels, ses revenus ont aussi diminué de 4%, avec une croissance de 4% de la division biopharma grâce à Vyndaqel et aux biosimilaires, mais une chute de 18% de la division Upjohn, plombée par la perte d'exclusivité sur Lyrica aux Etats-Unis en 2019.