Pfizer : fourchette cible de BPA ajusté relevée pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats annuels, Pfizer fait part d'un relèvement de sa fourchette cible de BPA ajusté pour 2021, à entre 3,10 et 3,20 dollars au lieu de trois à 3,10 dollars, pour des revenus toujours anticipés entre 59,4 et 61,4 milliards. Son bénéfice net ajusté a augmenté de 15% à 2,37 milliards de dollars au dernier trimestre 2020, soit 42 cents par action, un BPA inférieur aux attentes des analystes, pour des revenus en croissance de 12% à près de 11,7 milliards de dollars. Ainsi, sur l'ensemble de l'année écoulée, le géant de la santé a engrangé un BPA ajusté en hausse de 16% à 2,22 dollars pour des revenus en hausse de 2% à 41,9 milliards (+7% en excluant les produits de santé grand public).

