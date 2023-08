Pfizer : fort recul de ses ventes trimestrielles

(AOF) - Au second trimestre 2023, Pfizer indique que ses ventes ont baissé de 52% à 12,73 milliards de dollars contre 27,7 milliards de dollars il y a un an. Les ventes notamment du vaccin Comirnaty ont fortement chuté de 64% sur un an à 13,5 milliards de dollars. Sur cette période, son bénéfice net déclaré a chuté de 77% pour atteindre les 2,32 milliards de dollars alors qu'il s'affichait à 9,90 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. Son bénéfice par action dilué publié est passé de 2,04 dollars à 0,67 cents en un an.

Suite à ses performances décevantes, Pfizer a réduit la fourchette de ses prévisions de revenus pour 2023 à 67-70 milliards de dollars (contre 67-71 milliards de dollars) tout en maintenant ses perspectives de BPA dilué ajusté de 3,25 à 3,45 dollars.

Le groupe table désormais sur une croissance des revenus opérationnels pour 2023 compris entre 6 et 8%, hors produits liés au Covid (contre une estimation précédente de 7-9%).

Les revenus de la société pharmaceutique américaine devraient être inférieurs en 2023 à ceux de 2022 en raison des baisses de revenus attendues pour les produits liés au COVID-19 de Pfizer.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.