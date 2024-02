Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: finance une initiative pour le dépistage du cancer information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 10:34









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce le lancement d'une initiative sur trois ans, 'Change the Odds: Uniting to Improvement Cancer Outcomes', en partenariat avec l'American Cancer Society (ACS). Ce programme vise à combler les disparités en matière de soins contre le cancer.



Grâce à un financement de 15 millions de dollars de Pfizer, l'initiative compte améliorer les résultats de santé dans les communautés médicalement sous-représentées à travers les États-Unis en améliorant la sensibilisation et l'accès aux dépistages du cancer, aux opportunités d'essais cliniques, ainsi qu'au soutien des patients et à une navigation complète.



'Change the Odds' se concentrera initialement sur le cancer du sein et de la prostate dans les communautés médicalement mal desservies, avec la possibilité de s'étendre à d'autres types de cancer.



ACS prévoit d'engager des partenaires supplémentaires pour étendre la portée des activités programmatiques à davantage de personnes et communautés.





Valeurs associées PFIZER NYSE -1.34%