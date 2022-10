Pfizer: finalise l'acquisition de Global Blood Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 16:43

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Global Blood Therapeutics (GBT).



Cette société biopharmaceutique se consacre à la découverte, au développement et à la mise à disposition de traitements susceptibles de changer la vie et de donner de l'espoir aux communautés de patients mal desservies, à commencer par les drépanocytaires (SCD).



GBT apporte un portefeuille et un pipeline qui ont le potentiel de répondre à l'ensemble des besoins critiques de cette communauté mal desservie.



GBT a découvert et développé Oxbryta® (voxelotor), le premier médicament de sa catégorie à cibler directement la cause fondamentale de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.



Le pipeline de GBT comprend le GBT021601 (GBT601) et l'inclaclumab, qui ont reçu la désignation de médicament orphelin et de maladie pédiatrique rare de la part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



'Nous sommes impatients d'accélérer l'innovation et d'apporter rapidement de multiples traitements potentiels de premier ordre aux personnes vivant avec la drépanocytose', a déclaré Aamir Malik, Chief Business Innovation Officer, Executive Vice President, Pfizer.