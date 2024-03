Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: feu vert pour commercialiser Prevenar 20 dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - Pfizer fait savoir que la Commission européenne (CE) a accordé une autorisation de mise sur le marché à son vaccin conjugué antipneumococcique 20-valent (commercialisé dans l'UE sous la marque PREVENAR 20), pour l'immunisation contre des maladies invasives, des pneumonies et des otites moyennes aiguës causées par Streptococcus pneumoniae chez les nourrissons, les enfants et les adolescents âgés de 6 semaines à moins de 18 ans.



' L'autorisation par la CE [...] représente une opportunité significative d'améliorer la santé publique en contribuant à protéger contre les 20 sérotypes responsables de la majorité des maladies pneumococciques actuellement en circulation dans l'UE ', a déclaré Alexandre de Germay, directeur commercial international et vice-président exécutif de Pfizer.



L'autorisation est valable dans les 27 États membres de l'UE ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.





Valeurs associées PFIZER NYSE +1.41%