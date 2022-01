Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: feu vert de l'UE pour la pilule anti-Covid information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 16:28









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) annonce que son comité des médicaments à usage humain (CHMP) a recommandé l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle du Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer.



Le comité a recommandé son usage chez les adultes qui n'ont pas besoin d'oxygène supplémentaire mais qui présentant un risque accru de développer une forme grave de la maladie.



Le CHMP s'appuie sur une étude montrant que le traitement par Paxlovid réduisait 'de manière significative les hospitalisations ou les décès chez les patients qui présentaient au moins une affection sous-jacente les exposant à un risque de COVID-19 sévère'.



Si la majorité des patients de l'étude étaient infectés par la variante Delta, l'EMA estime que, sur la base d'études en laboratoire, Paxlovid devrait également être actif contre Omicron et d'autres variants.







