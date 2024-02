Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: feu vert de l'UE dans la rectocolite hémorragique information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 14:47









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé lundi que la Commission européenne avait approuvé le Velsipity contre les formes modérée à sévère de la rectocolite hémorragique.



Le groupe pharmaceutique américain précise que le feu vert de l'Union européenne porte sur les patients d'au moins 16 ans n'ayant pas favorablement réagi aux traitements classiques.



La rectocolite hémorragique, qui touche environ 2,6 millions de personnes en Europe, est une maladie inflammatoire chronique qui se caractérise le plus souvent par une diarrhée hémorragique, des douleurs abdominales, de la fatigue et de l'anémie.



L'autorisation de Bruxelles concerne les 27 pays membres, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Elle fait suite à l'approbation accordée par la FDA, l'agence sanitaire américaine, en octobre 2023.





