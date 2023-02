Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: extension d'indication pour CIBINQO aux USA information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis (États-Unis) a approuvé sa demande d'extension d'indication pour CIBINQO® (abrocitinib) afin d'y inclure les adolescents de 12 à 18 ans atteints de dermatite atopique (DA) réfractaire, modérée à sévère, dont la maladie n'est pas suffisamment contrôlée par d'autres produits médicamenteux systémiques ou lorsque l'utilisation de ces traitements est déconseillée.



Jusqu'alors, CIBINQO n'était approuvé que pour le traitement des plus de 18 ans.



'Il s'agit d'une avancée significative pour les nombreux adolescents à travers les États-Unis. qui sont affectés par les démangeaisons persistantes et l'inconfort qui accompagnent la dermatite atopique modérée à sévère incontrôlée ', a déclaré Lawrence Eichenfield, MD, chef du service de dermatologie pédiatrique et adolescente au Rady Children's Hospital de San Diego.



'L'extension d'indication de CIBINQO offre un soulagement potentiel aux jeunes patients atteints de dermatite atopique dans le besoin et à leurs familles', a-t-il ajouté.











