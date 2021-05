Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : étude sur une co-administration de vaccins Cercle Finance • 24/05/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Pfizer fait part du lancement d'une étude évaluant la co-administration, chez les personnes âgées, de son candidat vaccin conjugué pneumococcique 20-valents avec une troisième dose de son vaccin créé avec BioNTech contre la Covid-19. L'objectif principal est de décrire la sécurité lorsque les deux vaccins sont coadministrés, avec un suivi de six mois après la vaccination. Les objectifs secondaires visent à décrire les réponses immunitaires produites par chacun des vaccins. L'essai portera sur 600 adultes qui seront recrutés au sein de l'étude de phase III Pfizer-BioNTech dans la Covid-19, et qui auront reçu leur seconde dose de vaccin au moins six mois avant leur entrée dans l'étude de co-administration.

Valeurs associées PFIZER NYSE -0.35%