Pfizer: étude de phase 3 dans la maladie de Lyme information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 11:26

(CercleFinance.com) - Pfizer et Valneva annoncent l'initiation d'une étude clinique de phase 3 intitulé VALOR (NCT05477524), pour évaluer l'efficacité, l'innocuité et l'immunogénicité de leur candidat vaccin expérimental contre la maladie de Lyme, VLA15.



L'étude, randomisée et contrôlée par placebo, devrait recruter environ 6000 participants âgés de cinq ans et plus sur un maximum de 50 sites dans des régions où la maladie est endémique, notamment en Europe du Nord et du Centre, ainsi qu'aux États-Unis.



Si elle est finalisée avec succès, Pfizer pourrait soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA des États-Unis et de l'Agence européenne des médicaments en 2025.



Selon les termes de l'accord entre Pfizer et Valneva, le géant pharmaceutique américain versera à la société française de vaccins un paiement d'étape de 25 millions de dollars à l'initiation de l'étude.