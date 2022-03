Pfizer: étude de phase 2/3 pour Paxlovid chez l'enfant information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 13:27

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce avoir lancé une étude de phase 2/3, EPIC-PEDS, afin d'évaluer l'innocuité, la pharmacocinétique et l'efficacité du Paxlovid chez des enfants atteints de la Covid-19 non hospitalisés et symptomatiques, qui sont à risque de progression vers une maladie grave.



Cette étude ouverte, multicentrique et à un seul bras portera sur environ 140 participants âgés de six à 17 ans, répartis en deux cohortes. Un comité indépendant de surveillance des données examinera les données d'innocuité des participants.



Paxlovid est actuellement autorisé aux États-Unis en vertu de l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA chez les patients adultes à haut risque et les patients pédiatriques à haut risque âgés de 12 ans et plus pesant au moins 40 kg.