Pfizer: étend sa collaboration avec Bill & Melinda Gates

(CercleFinance.com) - La Fondation Bill & Melinda Gates, la Children's Investment Fund Foundation (CIFF), Pfizer et Becton, Dickinson & Company (BD) ont annoncé hier l'expansion de leur collaboration afin de permettre un meilleur accès aux contraceptifs injectables pour des millions de femmes dans les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur.



La collaboration élargie devrait fournir plus de 320 millions de doses du contraceptif injectable de Pfizer, Sayana® Press (acétate de médroxyprogestérone) administré par le système d'injection pré-remplissable à désactivation automatique BD Uniject™, jusqu'en 2030.



La mise à jour permet d'augmenter la capacité de fabrication et voit également 23 pays éligibles supplémentaires rejoindre le programme.





