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Pfizer et Blackstone concluent un accord de financement
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 09:01

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Pfizer et Blackstone Life Sciences ont annoncé un partenariat stratégique de cofinancement portant sur le développement du berobenatide (PF'3944), un peptide expérimental agoniste des récepteurs du GLP-1 à administration mensuelle destiné à la gestion chronique du poids et aux pathologies liées à l'obésité.

Selon les termes de l'accord, des fonds gérés par Blackstone Life Sciences, auxquels s'associeront des fonds de la stratégie de capital-investissement perpétuel de Blackstone (BXPE), prendront en charge jusqu'à 1,5 milliard de dollars de coûts de développement jusqu'en 2028.

En contrepartie de cet apport financier, Blackstone pourra percevoir des paiements d'étape échelonnés sur plusieurs années, conditionnés à l'approbation réglementaire aux Etats-Unis de la forme injectable mensuelle en monothérapie pour la gestion chronique du poids, ainsi qu'à l'atteinte de certains objectifs de ventes commerciales. Blackstone n'acquiert toutefois aucun droit ni aucune propriété sur le produit : Pfizer conserve l'entier contrôle opérationnel et décisionnel sur l'ensemble du programme.

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