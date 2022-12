Pfizer et Biontech demandent une autorisation d'urgence pour leur vaccin anti-Covid

Si l'autorisation est accordée, les enfants âgés de 6 mois à 4 ans. recevront une série primaire composée de deux doses de 3 µg du vaccin original Pfizer-BioNTech Covid-19, suivies d'une troisième dose de 3 µg du vaccin bivalent adapté Omicron BA.4/BA.5. Une demande d'extension de l'autorisation de mise sur le marché dans l'UE du vaccin bivalent Omicron BA.4/BA.5 de Pfizer et BioNTech visant à inclure les enfants âgés de 6 mois à 4 ans est en cours de discussion avec l'Agence européenne des médicaments (EMA).

(AOF) - Pfizer et BioNTech, accusés par Moderna de violation de trois brevets sur son vaccin contre le Covid-19, ont demandé lundi à une cour fédérale de Boston de rejeter la plainte déposée à leur encontre, arguant notamment que les brevets en question sont invalides. Les deux groupes ont par ailleurs annoncé lundi avoir soumis une demande à la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de leur vaccin bivalent Covid-19 adapté à Omicron BA.4/BA.5.

