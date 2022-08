Pfizer et BioNTech demandent une AMC pour leur vaccin infantile contre le Covid-19 en Europe

(AOF) - Pfizer et BioNTech ont annoncé une mise à jour des résultats d'efficacité d'un essai de phase 2/3 évaluant une série de trois doses de 3 microgrammes du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 chez des enfants âgés de 6 mois à 4 ans, renforçant ainsi les données provisoires d'efficacité du vaccin recueillies en mars et avril 2022. L'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de ce vaccin a été accordée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour ce groupe d'âge le 17 juin.

Le 8 juillet, Pfizer et BioNTech ont soumis des données de sécurité et d'immunogénicité à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour demander une mise à jour de l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle (AMC) dans l'Union européenne (UE) afin d'inclure les enfants âgés de 6 mois à 4 ans.

Les sociétés prévoient de soumettre les données d'efficacité actualisées à la FDA, à l'EMA et à d'autres organismes de réglementation du monde entier dans les semaines à venir.