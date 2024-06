Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: essai prometteur dans le lymphome hodgkinien information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 11:23









(CercleFinance.com) - Takeda et Pfizer font savoir que le German Hodgkin Study Group (GHSG) présentera les résultats positifs d'un essai de phase 3 évaluant l'Adcetris (brentuximab vedotin) en combinaison avec la chimiothérapie lors de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et de l'European Hematology Association (EHA).



Cette étude a montré une survie sans progression supérieure et une meilleure tolérance pour les patients par rapport au traitement standard en Europe.



L'analyse sur quatre ans a démontré que l'ajout d'Adcetris à l'étoposide, la cyclophosphamide, la doxorubicine, la dacarbazine et la dexaméthasone (BrECADD) améliorait le profil bénéfice-risque du traitement combiné, en comparaison avec un traitement standard, chez des patients nouvellement diagnostiqués avec un lymphome hodgkinien classique de stade IIb/III/IV.



Takeda sera chargé des soumissions réglementaires en dehors des États-Unis et du Canada, tandis que Pfizer détiendra les droits de commercialisation aux États-Unis et au Canada.





Valeurs associées PFIZER 29.32 USD NYSE +2.23%