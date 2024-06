Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: essai positif dans le lymphome à grandes cellules B information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce aujourd'hui les résultats détaillés de la survie globale (OS) d'une étude de phase 3 évaluant Adcetris (brentuximab vedotin) en combinaison avec le lénalidomide et le rituximab pour le traitement des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) en rechute/refractaire.



L'étude a montré que ce protocole réduisait le risque de décès des patients de 37 % par rapport au placebo +lénalidomide+rituximab.



Les résultats de étude seront présentés en tant que présentation de dernière minute (LBA7005) lors d'une session orale à la Réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).





