Pfizer : émission obligataire de 1 MdE à échéance 2031

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui l'émission d'une obligation durable de 1 milliard de dollars à échéance 2031, avec un taux de 1,75%. La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 18 août 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, indique le laboratoire. Pfizer ajoute vouloir utiliser le produit de cette opération pour financer/refinancer ses dépenses liées à la crise Covid, de la R&D autour du vaccin à sa distribution, en passant par sa fabrication.

