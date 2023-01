Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pfizer: élargissement de l'offre pour pays à bas revenus information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 13:27

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce élargir son offre de produits 'Un accord pour un monde plus sain', produits offerts sur une base non lucrative à 45 pays à faible revenu, qui comprend désormais le portefeuille complet pour lequel le groupe américain détient des droits mondiaux.



Lancé en mai 2022, cette initiative comprenait initialement un engagement pour l'accès à tous ses médicaments et vaccins brevetés disponibles aux États-Unis ou dans l'UE sur une base non lucrative à 45 pays à faible revenu représentant 1,2 milliard de personnes.



Cependant, afin de mieux s'aligner sur la charge de morbidité et les besoins non satisfaits des patients dans ces pays, il élargira désormais son offre pour inclure des produits hors brevet, portant ainsi l'offre totale de 23 à environ 500 produits.