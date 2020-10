Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : échec d'une étude dans le cancer du sein Cercle Finance • 09/10/2020 à 15:37









(CercleFinance.com) - Pfizer indique que son médicament Ibrance a échoué à atteindre son objectif principal d'amélioration de la survie des femmes souffrant d'un cancer du sein HR+/HER2- à un stade précoce, dans un essai clinique de phase III. Cet essai sur 1.250 patientes comparait une année d'Ibrance plus au moins cinq années de thérapie standard, avec placebo plus au moins cinq années de thérapie standard, chez les femmes avec maladie invasive résiduelle après chimiothérapie. S'il se dit déçu par ces résultats, le laboratoire pharmaceutique indique qu'il continuera de travailler avec ses partenaires de recherche pour comprendre le développement d'inhibiteurs CDK de nouvelle génération dans cette maladie.

Valeurs associées PFIZER NYSE -0.65%