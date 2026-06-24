Pfizer écartée de l'action en justice intentée par des États américains pour entente sur les prix des médicaments

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* Aucune preuve d'une entente directe de la part de Pfizer visant à fixer les prix

* 45 États américains et d'autres ont intenté des poursuites pour plus de 80 médicaments génériques

* Les États n'ont pas souhaité s'exprimer

par Jonathan Stempel

Pfizer PFE.N a été écartée de la liste des défendeurs dans un vaste procès antitrust dans lequel la plupart des États américains accusaient des dizaines de laboratoires pharmaceutiques et de dirigeants d’avoir fixé les prix des médicaments génériques.

Dans une décision rendue mardi, le juge en chef Michael Shea, du tribunal fédéral de district du Connecticut, a déclaré que les États n’avaient pas démontré que Pfizer et son ancienne filiale Greenstone s’étaient entendus avec des concurrents entre 2010 et 2014 pour truquer les appels d’offres et se répartir les clients pour six médicaments.

Parmi ceux-ci figuraient des versions génériques des comprimés d’éplérénone contre l’hypertension, des collyres de latanoprost contre le glaucome, ainsi que quatre versions de phosphate de clindamycine contre l’acné.

Les États affirmaient que les dirigeants de Greenstone avaient échangé plus de 360 appels téléphoniques et SMS avec le laboratoire pharmaceutique suisse Sandoz SDZ.S afin de coordonner des pratiques anticoncurrentielles.

Mais le juge a estimé qu’aucun jury raisonnable ne pourrait conclure que la société Pfizer, basée à New York, avait directement participé à une entente sur les prix, avait eu connaissance de la collusion de Greenstone lorsqu’on lui avait demandé d’approuver des modifications de prix, ou était responsable du fait que Greenstone — le fabricant de génériques agréé des médicaments de marque Pfizer — agissait en tant que son mandataire.

« Greenstone existait dans le but de vendre des médicaments génériques à des fins lucratives, en plus de la valeur stratégique qu’elle apportait à sa société mère », a écrit M. Shea. « L’argument des États selon lequel elle existait dans le seul but d’agir pour le compte de sa société mère n’est pas recevable. »

LE PROCÈS PORTE SUR 80 MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES Ce rejet intervient dans le cadre d’un procès intenté par 45 États américains, le district de Columbia et quatre territoires américains, qui accusaient 36 défendeurs de s’être entendus pour fixer les prix de 80 médicaments génériques, principalement destinés au traitement d’affections cutanées.

Le procureur général du Connecticut, William Tong, a mené cette action en justice, et la procureure générale de New York, Letitia James, a déposé des conclusions s’opposant à la requête en irrecevabilité de Pfizer.

Le bureau de M. Tong n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat mercredi. Le bureau de Mme James a refusé de commenter.

Pfizer a cédé Greenstone dans le cadre d’une opération réalisée en 2020 qui a donné naissance à Viatris VTRS.O .

Dans un communiqué, Pfizer s’est déclaré satisfait de ce rejet. La société a également indiqué que Greenstone était « depuis des décennies un fournisseur fiable et de confiance de médicaments génériques abordables, et que nous continuerons à nous défendre vigoureusement contre ces allégations ».

Shea supervise deux autres poursuites antitrust engagées par des procureurs généraux d’État concernant les médicaments génériques. Pfizer est partie défenderesse dans l’une de ces affaires.