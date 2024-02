Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: dossier accepté dans le cancer du col de l'utérus information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Pfizer et le danois Genmab ont annoncé vendredi que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait validé la demande d'autorisation de mise sur le marché portant sur leur nouveau traitement du cancer du col de l'utérus.



Si l'EMA devait approuver le médicament, le tisotumab vedotin deviendrait le premier conjugué anticorps-médicament autorisé dans le traitement des formes récurrentes et métastatique de la maladie, précisent les deux groupes.



Pfizer et Genmab rappellent que leur dossier d'enregistrement repose sur des données de phase III positives, ayant montré que le composé améliorait à la fois la survie globale, mais aussi la survie sans progression de la maladie, des patientes suivies.



Le tisotumab vedotin fait actuellement l'objet d'une revue prioritaire de la part de la FDA américaine dans la même indication.



Pfizer a mis la main sur cette molécule dans le cadre du rachat de la société biotechnologique américain Seattle Genetics (Seagen) et de son pipeline de thérapies ciblées novatrices contre le cancer.





