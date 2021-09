Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : données soumises pour le vaccin Covid chez l'enfant information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 13:28









(CercleFinance.com) - Après l'annonce de résultats d'étude positifs le 20 septembre, Pfizer et BioNTech indiquent avoir soumis des données à la FDA des États-Unis dans le cadre de l'essai de phase 2/3 de leur vaccin contre la Covid-19 chez les enfants âgés de cinq à moins de 12 ans. Dans l'essai, qui comprenait 2.268 participants de cette tranche d'âge, le vaccin a démontré un profil d'innocuité favorable et a suscité des réponses d'anticorps neutralisantes robustes en utilisant un schéma posologique à deux doses de 10 ?g. Une demande officielle d'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin dans cette tranche d'âge devrait suivre dans les prochaines semaines. Des demandes à l'Agence européenne des médicaments et à d'autres autorités de réglementation sont également prévues.

Valeurs associées PFIZER NYSE -1.00%